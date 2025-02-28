Реконструкция стадиона «Старт» завершится в Реутове в 2025 году
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов выступил с отчетом о деятельности за 2024 год перед жителями Реутова. Он рассказал о том, что в этом году в муниципалитете начнется строительство школы и детского сада, а также завершится реконструкция спортивного стадиона «Старт».
Ежегодный отчет прошел в торжественной обстановке в новом здании школы, построенном в рамках национального проекта «Образование». В мероприятии приняли участие глава округа Филипп Науменко, муниципальные депутаты, предприниматели, ветераны и семьи участников специальной военной операции.
Новая школа оснащена современным оборудованием. Образовательное учреждение стало примером прогрессивной инфраструктуры в Реутове. Игорь Брынцалов подчеркнул, что Реутов — один из самых динамично развивающихся муниципалитетов Подмосковья, где успешно реализуются проекты, направленные на создание комфортных условий для жизни.
«Благодаря региональным и муниципальным мерам поддержки в сферу образования и здравоохранения приходят высококвалифицированные специалисты, а внедрение новых технологий позволяет повысить качество предоставляемых услуг. Экономика наукограда также демонстрирует положительную динамику. Только за прошлый год в Реутове было создано 2,5 тысячи новых рабочих мест», — отметил председатель Мособлдумы.
Игорь Брынцалов обратил внимание на единство жителей в поддержке участников специальной военной операции.
«Огромный вклад в общее дело вносят жители Реутова. Под руководством Анны Бабаловой работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Благодаря совместным усилиям удалось решить сотни вопросов. Жителями наукограда собрано более 300 тонн гуманитарной помощи», — сказал он.
Достижения Реутова, по словам председателя Мособлдумы, — результат слаженной работы органов власти, предприятий и общественных организаций. В 2025 году в округе начнется строительство школы и детского сада, завершится реконструкция стадиона «Старт».
Отчет Игоря Брынцалова стал событием, которое подчеркивает значимость совместной работы власти и общества.