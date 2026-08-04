Реконструкция стадиона «Спартак» в Можайске идет полным ходом

Стадион «Спартак» в Можайске продолжает претерпевать значительные изменения в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». На данный момент готовность объекта составляет около тридцати процентов.

На стадионе активно ведутся работы по прокладке инженерных сетей. Они обеспечат функционирование систем дренажа и подогрева газона на футбольном поле, а также водоснабжения и водоотведения в административно-бытовом комплексе. Это создаст комфортные условия для спортсменов и персонала.

Недавно на объект завезли материалы для будущего навеса над трибунами. Вскоре начнутся работы по сварке конструкций и монтажу навеса.

Кроме того, на территории стадиона ведется благоустройство прилегающей зоны, а футбольное поле освобождают от строительной опалубки и остатков железобетонных конструкций.

После завершения реконструкции стадион «Спартак» станет современным многофункциональным спортивным комплексом. Он сможет принимать соревнования различного уровня — от муниципальных турниров и школьных спартакиад до региональных первенств и товарищеских матчей с участием профессиональных команд.