Реконструкция стадиона гимназии № 3 началась в Дубне

В самой большой школе в левобережном районе Дубны обучаются 800 детей. Для того, чтобы они могли заниматься физкультурой, было принято решение о реконструкции стадиона гимназии № 3.

Работы ведутся практически с нуля — спортивная площадка представляет собой газон и грунт. В первую очередь подрядчик выполнил выемку грунта и начал формировать песчаную подушку.

После завершения реконструкции на школьном стадионе появятся поле с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка, тренажеры и трибуны для зрителей. Работы по решению главы городского округа Максима Тихомирова финансируются за счет муниципального бюджета.

«Современная спортивная площадка должна появиться в каждой школе наукограда», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Глава Дубны добавил, что школьный стадион будет открыт и для всех желающих во внеурочное время. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.