Реконструкция стадиона гимназии на улице Некрасова началась в Реутове

В Реутове стартовала реконструкция стадиона гимназии на улице Некрасова. Проект реализуется в рамках муниципальной программы по созданию современных условий для занятий физической культурой и спортом.

После капитальной реконструкции на стадионе появятся футбольное поле и беговые дорожки. Рабочие уложат новый асфальт и газон, обновят тротуары и установят ограждения. Все работы выполнят по современным стандартам. Комплекс будет доступен школьникам и жителям города.

«Приступили к реконструкции стадиона в гимназии. Сделаем современные условия для занятий физкультурой и спортом для всех горожан», — отметил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Еще четыре школьных стадиона в Реутове капитально отремонтируют в этом году. Современные пространства появятся в гимназии на улице Некрасова, в школе № 1 на Лесной улице, в школе № 2 на улице Победы и в школе № 7 на Советской улице.

В рамках программы «Открытый стадион» уже работает спортивная зона на территории школы № 10 на улице Октября. Площадка ежедневно доступна для жителей Реутова.

Реконструкция школьных стадионов — это вклад в развитие городской инфраструктуры и важный шаг на пути к популяризации здорового образа жизни среди школьников и взрослого населения. Администрация последовательно выполняет задачи, которые ставит губернатор Московской области Андрей Воробьев.