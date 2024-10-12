Реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне завершится к ноябрю

Реконструкция стадиона «Авангард» завершена на 95%. Здесь обновили фасад, трибуны, установили футбольное поле с обогревом и мачты освещения.

Объект посетили депутат Государственной думы Никита Чаплин и глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

«Стадион „Авангард“ является одной из крупнейших площадок Подмосковья, включенных в масштабную программу губернатора Московской области Андрея Воробьева по капитальному ремонту спортивных объектов. Наша цель — сохранить уникальность этого объекта, одновременно обновив его до современных стандартов, чтобы сделать его доступным и безопасным для всех посетителей», — прокомментировал Никита Чаплин.

Более 50 рабочих расставляют мебель и тренажеры, на территории ведется благоустройство и укладка беговой дорожки.

«Особое внимание будет уделено безопасности жителей. На время проведения массовых мероприятий стадион будет работать по единой пропускной системе. Для этого приобретены металлодетекторные рамки. Кроме того, по всему стадиону установлено более 200 камер видеонаблюдения. Подтрибунные помещения, где будут тренироваться спортсмены, оборудованы скудом — электронными замками с системой контроля и управления доступом», — пояснил Александр Гречищев.

Стадион будет соответствовать современный стандартам. Открытие запланировали на начало ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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