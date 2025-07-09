Реконструкция стадиона «Авангард» началась в Домодедове

В городском округе Домодедово стартовали масштабные работы по обновлению стадиона «Авангард». В рамках реконструкции планируется полностью заменить газон на центральном футбольном поле, который будет соответствовать стандартам для проведения матчей Первой лиги.

Кроме того, на стадионе ведется демонтаж старого покрытия легкоатлетических дорожек с целью их последующей модернизации. Также в программу обновления входят улучшение системы освещения, обновление водоснабжения и подогрева газона, а также благоустройство прилегающей территории.

После завершения ремонта стадион «Авангард» станет более современным и удобным как для спортсменов, так и для болельщиков. Временно беговые дорожки будут закрыты для посещений.

В администрации стадиона выразили надежду, что обновленный комплекс откроет новые перспективы для развития спортивной жизни округа.