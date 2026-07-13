Реконструкция сражения под Прохоровкой прошла в парке «Патриот» в Одинцове
Масштабная военно-историческая реконструкция состоялась в парке «Патриот» в память о 83-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве. Более 60 реконструкторов показали эпизоды сражений под Прохоровкой.
Участниками стали реконструкторы из Москвы, Московской, Смоленской, Калужской, Орловской и Брянской областей. Зрители увидели постановку атаки советских войск на позиции противника, передвижение боевой техники и сцены фронтовых столкновений. Реалистичность действиям добавили звуковое сопровождение, пиротехнические эффекты и использование исторических образцов вооружения.
В реконструкции приняли участие легкий танк Т-70 и самоходная артиллерийская установка СУ-76М с советской стороны. Немецкую технику представили средние танки Pz.Kpfw V «Пантера» и Pz.Kpfw III. В ходе постановки было выполнено более 20 холостых выстрелов из боевых машин.