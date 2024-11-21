Реконструкция спортплощадки на улице Кузьминской завершилась в Котельниках

На площадке между домами № 11 и № 13 на улице Кузьминской в сентябре установили новый спортивный комплекс по просьбам жителей. Модернизация объекта прошла в рамках муниципального контракта.

На площадке обустроили баскетбольные щиты, футбольные ворота, новые ограждения, травмобезопасное резиновое покрытие с разметкой и автоматическое освещение. Площадь спортивного пространства увеличилась на 100 квадратных метров. На ночь территорию будут закрывать.

«Старое поле уже было непригодно: были дырки, мяч все время вылетал», — поделился житель Котельников.