Реконструкция спортплощадки на улице Кузьминской завершилась в Котельниках

Фото: Телеканал «360»

На площадке между домами № 11 и № 13 на улице Кузьминской в сентябре установили новый спортивный комплекс по просьбам жителей. Модернизация объекта прошла в рамках муниципального контракта.

На площадке обустроили баскетбольные щиты, футбольные ворота, новые ограждения, травмобезопасное резиновое покрытие с разметкой и автоматическое освещение. Площадь спортивного пространства увеличилась на 100 квадратных метров. На ночь территорию будут закрывать.

«Старое поле уже было непригодно: были дырки, мяч все время вылетал», — поделился житель Котельников.

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев осмотрел детский игровой комплекс. Он лично проверил качество работ и поиграл в футбол с ребятами.

«Я проверил — качество великолепное. Будем так дальше продолжать. Прекрасные впечатления. Мы даже в футбол поиграли. Ребята довольные. Все счастливы», — сказал Михаил Соболев.

Модернизация спортивной площадки прошла в рамках муниципального контракта и выполнена в кратчайшие сроки.

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