Реконструкция спортплощадки на улице Кузьминской завершилась в Котельниках

На площадке между домами № 11 и № 13 на улице Кузьминской в сентябре установили новый спортивный комплекс по просьбам жителей. Модернизация объекта прошла в рамках муниципального контракта.
На площадке обустроили баскетбольные щиты, футбольные ворота, новые ограждения, травмобезопасное резиновое покрытие с разметкой и автоматическое освещение. Площадь спортивного пространства увеличилась на 100 квадратных метров. На ночь территорию будут закрывать.
«Старое поле уже было непригодно: были дырки, мяч все время вылетал», — поделился житель Котельников.
Глава городского округа Котельники Михаил Соболев осмотрел детский игровой комплекс. Он лично проверил качество работ и поиграл в футбол с ребятами.
«Я проверил — качество великолепное. Будем так дальше продолжать. Прекрасные впечатления. Мы даже в футбол поиграли. Ребята довольные. Все счастливы», — сказал Михаил Соболев.
Модернизация спортивной площадки прошла в рамках муниципального контракта и выполнена в кратчайшие сроки.