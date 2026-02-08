Реконструкция спорткомплекса «Металлург» в Ступине близится к завершению

В городском округе Ступино продолжается масштабная реконструкция спортивного комплекса «Металлург». В настоящее время капитальный ремонт идет как в основном здании, так и на футбольной арене.

Монолитчики занимаются бетонированием будущего основания трибун. Для этого используется автокран и автобетоносмеситель. Новый стадион будет рассчитан на 1500 зрителей. Поле планируется покрыть современным искусственным покрытием, которое позволит проводить игры круглый год. Здесь можно будет играть в футбол и регби.

В основном здании спорткомплекса, открытом 18 августа 1956 года, начались отделочные работы. Руководитель строительства Анатолий Токарев сообщил, что на объекте прокладываются сети холодной и горячей воды, а также канализация. Новая система отопления первого этажа и подвала уже смонтирована. Ремонт кровли полностью завершен: сооружена новая стропильная система, началась отделка элементов крыши с внешней стороны.

На территории спорткомплекса сейчас трудятся 38 человек: штукатуры, кровельщики, монтажники, электрики и сантехники. Работы ведутся в высоком темпе. Анатолий Токарев уверен, что спортивный комплекс откроется для жителей в установленные сроки — 1 сентября.

Территорию спортивного комплекса благоустроят: уложат новый асфальт. Обновление коснется и вспомогательных спортивных объектов: будут полностью отремонтированы теннисные корты и площадки для игры в волейбол и баскетбол.