Реконструкция спортивного комплекса «Орион» в Балашихе завершится в августе
Спортивный комплекс «Орион» в микрорайоне Железнодорожный реконструируют в Балашихе по губернаторской программе «Спорт Подмосковья». Работы должны завершить к 1 сентября.
Большую часть работ — порядка 70% — строители уже выполнили. Закончены черновые работы по отделке. Сейчас идут чистовая отделка помещений и прокладка внутренних инженерных сетей. Продолжается реконструкция трибун.
Ход работ проинспектировал глава городского округа Балашиха Сергей Юров. На стадионе прошло выездное совещание. В нем поучаствовали подрядчики и представители администрации округа.
«Мы планируем эту часть спорткомплекса вместе с благоустройством территории открыть уже в сентябре. Это позволит нам запустить занятия в детско-юношеской спортивной школе. Также сможем проводить здесь масштабные мероприятия. Дальше продолжатся работы по основному спортивному комплексу. Их планируем закончить в конце года. Темпы у подрядчика хорошие, видим, что все работы идут по графику», — прокомментировал глава муниципалитета Сергей Юров.
При этом наружные инженерные сети готовы почти на 80%. Работы на участке с тепловыми сетями закончат за две-три недели.
«Мы идем в соответствии с графиком. К 1 сентября, как и обещали, трибуны с подтрибунным пространством и благоустройством мы закончим полностью», — сказал заместитель генерального директора предприятия «Балашихинские коммунальные системы» Владимир Синякин.
Отметим, что стадион «Орион» обновляют по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья». Работы стартовали в прошлом году.
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