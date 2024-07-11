Реконструкция спортивного комплекса «Орион» в Балашихе завершится в августе

Спортивный комплекс «Орион» в микрорайоне Железнодорожный реконструируют в Балашихе по губернаторской программе «Спорт Подмосковья». Работы должны завершить к 1 сентября.

Большую часть работ — порядка 70% — строители уже выполнили. Закончены черновые работы по отделке. Сейчас идут чистовая отделка помещений и прокладка внутренних инженерных сетей. Продолжается реконструкция трибун.

Ход работ проинспектировал глава городского округа Балашиха Сергей Юров. На стадионе прошло выездное совещание. В нем поучаствовали подрядчики и представители администрации округа.

«Мы планируем эту часть спорткомплекса вместе с благоустройством территории открыть уже в сентябре. Это позволит нам запустить занятия в детско-юношеской спортивной школе. Также сможем проводить здесь масштабные мероприятия. Дальше продолжатся работы по основному спортивному комплексу. Их планируем закончить в конце года. Темпы у подрядчика хорошие, видим, что все работы идут по графику», — прокомментировал глава муниципалитета Сергей Юров.

При этом наружные инженерные сети готовы почти на 80%. Работы на участке с тепловыми сетями закончат за две-три недели.

«Мы идем в соответствии с графиком. К 1 сентября, как и обещали, трибуны с подтрибунным пространством и благоустройством мы закончим полностью», — сказал заместитель генерального директора предприятия «Балашихинские коммунальные системы» Владимир Синякин.