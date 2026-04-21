Реконструкция сетей водоотведения в поселке под Одинцовом завершится в мае

Близится к завершению реконструкция сетей водоотведения в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа. Работы на улице Городок-17 идут в рамках масштабной государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Строительная готовность коммуникаций составляет 85%. Подрядчик уложил более 4800 метров новых труб и смонтировал 221 канализационный колодец. К реконструируемым сетям подключены 11 многоквартирных домов и четыре социальных объекта. Суммарно это более 3400 жителей поселка.

«Сейчас в работах задействованы 22 человека. Реконструкция должна быть завершена в мае 2026 года, далее предстоит благоустройство территории. Обсудили с подрядчиком необходимость заранее информировать людей о переключениях и этапах работ, а также держать постоянную связь с управляющей компанией и старшими по домам», — сказал глава округа Андрей Иванов.