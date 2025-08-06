Реконструкция привокзальной площади стартовала в Орехово-Зуеве

По словам специалистов, после завершения реконструкции на привокзальной площади появится новая система навигации, которая позволит водителям легко ориентироваться и безопасно подъезжать к необходимым объектам, включая торговые точки и здание вокзала.

Геннадий Панин заверил, что доступ к вокзалу сохранится: для удобства пассажиров будут организованы бесплатные десятиминутные зоны для посадки и высадки. Однако длительная стоянка, особенно в ночное время, на привокзальной площади будет запрещена.

Помимо вопросов безопасности, проект предусматривает создание эстетически привлекательной и функциональной общественной зоны. Обновленная привокзальная площадь станет своего рода визитной карточкой города: здесь появится пешеходная зона с лавочками и зонами отдыха. Особое внимание было уделено модернизации системы водоотведения.