Реконструкция привокзальной площади стартовала в Орехово-Зуеве
В округе дан старт масштабной реконструкции привокзальной площади. За ходом работ лично следит депутат Государственной Думы Геннадий Панин.
По словам специалистов, после завершения реконструкции на привокзальной площади появится новая система навигации, которая позволит водителям легко ориентироваться и безопасно подъезжать к необходимым объектам, включая торговые точки и здание вокзала.
Геннадий Панин заверил, что доступ к вокзалу сохранится: для удобства пассажиров будут организованы бесплатные десятиминутные зоны для посадки и высадки. Однако длительная стоянка, особенно в ночное время, на привокзальной площади будет запрещена.
Помимо вопросов безопасности, проект предусматривает создание эстетически привлекательной и функциональной общественной зоны. Обновленная привокзальная площадь станет своего рода визитной карточкой города: здесь появится пешеходная зона с лавочками и зонами отдыха. Особое внимание было уделено модернизации системы водоотведения.