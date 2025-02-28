Реконструкция Паркового леса завершится в Орехово-Зуеве в этом году

Жители округа уже в этом году смогут насладиться обновленным и современным Парковым лесом, где завершится масштабная реконструкция, направленная на создание комфортной и многофункциональной зоны отдыха для всех возрастов. Проект предусматривает комплексное благоустройство территории лесопарка, включающее в себя создание новых спортивных и туристических маршрутов, предназначенных для активного отдыха и прогулок на свежем воздухе.

Особое внимание будет уделено детям. Для них обустроят современные и безопасные игровые зоны.

Кроме того, в лесопарке установят скамейки для отдыха, современную систему уличного освещения и урны для поддержания чистоты. Общая протяженность дорожно-тропиночной сети составит более десяти километров, включая специально оборудованный кинологический маршрут, предназначенный для выгула и тренировки собак.

Помимо прогулочных зон, в Парковом лесу появятся спортивные зоны для занятий воркаутом и настольным теннисом, а также универсальная площадка для игр в баскетбол, футбол и волейбол. Для удобства гостей будут оборудованы павильоны кафе, проката спортивного инвентаря и фудкорт, а также комнаты матери и ребенка, площадки с качелями и места для отдыха со столами и навесами.