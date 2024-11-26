Сквер Защитников Москвы обновят по просьбе жителей Лобни в 2025 году

Глава Лобни Анна Кротова провела обсуждения проекта реконструкции парка Защитников Москвы с местными жителями. Внесены изменения в проект с учетом их предложений.

Парк будет разделен на несколько зон: детская площадка с игровыми элементами, зона для прогулок и велодорожка, спортивная зона с волейбольной и стритбольной площадками, памптреком и столами для настольного тенниса. Установят скамейки, качели, навесы и два туалетных модуля, а также площадку для выгула собак.

Киоск у пруда перенесут ближе к воде, как предложили жители. В парке проведут озеленение, установят освещение и камеры видеонаблюдения. Особое внимание уделят монументу «Зенитное орудие», вокруг которого проведут реставрацию. Здесь также будет установлена мемориальная часть с макетом Лобненского рубежа обороны Москвы.

«Мы нашли баланс между сохранением исторической значимости парка и созданием комфортного пространства для отдыха», — отметила Анна Кротова. На встрече также обсуждали благоустройство сквера в микрорайоне Депо.

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