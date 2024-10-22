Реконструкция парка «Сквер защитников Москвы» в Лобне начнется весной 2025 года
Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела оперативное совещание по реконструкции парка «Сквер защитников Москвы». Подрядчик приступит к работам весной 2025 года.
Анна Кротова сообщила, что парк разделят на несколько зон. На прежнем месте останется «Зенитка». Зону отдыха у пруда, детские, спортивные и площадки для выгула собак благоустроят. Также приведут в порядок пешеходные дорожки и памп-трек.
Парк оснастят системой видеонаблюдения, навигационными и информационными элементами.
«Мы видели все комментарии жителей. Важно, чтобы людям обновленное пространство нравилось, но и историческое значение этого места мы хотим сохранить», — отметила глава Анна Кротова.
Проект находится в работе. К реализации приступят весной 2025 года. О датах общественных обсуждений сообщат дополнительно.
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