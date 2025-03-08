Реконструкция парка «Питомник» началась в Серпухове

Парк «Питомник» стал победителем голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас там стартовала подготовка к реконструкции.

С начала этой недели вход в «Питомник» для посетителей запретили, ограничения продлятся до конца сентября 2025 года. В парке модернизируют освещение, а также приумножат зеленые насаждения. Там высадят порядка 1500 деревьев и кустарников, обустроят около 400 метров цветников, поставят свыше 200 опор освещения. Для безопасности гостей парка установят камеры видеонаблюдения.

Помимо этого, в серпуховском «Питомнике» расширят зону отдыха, построят современные спортивные и детские площадки. Предусмотрели и обустройство площадок для выгула домашних животных. Также в парке установят новые арт-объекты и скульптуры.