Пятилетняя реконструкция очистных сооружений завершилась в Щелкове

Пятилетняя реконструкция самых крупных в Подмосковье очистных сооружений завершилась в городском округе Щелково. Программа «ЖКХ: перезагрузка» с Юлией Минаковской побывала на предприятии и оценила масштаб выполненных работ. Подробнее о модернизации рассказал генеральный директор ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» Юрий Берняков.

В Щелкове, где расположены самые крупные очистные Московской области, работы уже закончились. Предприятие входит в десятку самых больших в России и эксплуатируется уже более 60 лет. Старая технология не отвечала современным требованиям и нормативам, поэтому здесь заменили не только оборудование и технологические процессы, но и сам подход к очистке стоков. Модернизация длилась пять лет, при этом работу очистных не останавливали ни на минуту.

«В Подмосковье в части очистных сооружений реализуется программа оздоровления Волги в рамках нацпроекта „Экология“. Цель — снижение выброса загрязняющих веществ в акваторию реки в три раза. Работы ведутся в Щелкове, Сергиевом Посаде и Кашире. Готовится документация к началу работ на очистных сооружениях в Павловском Посаде», — объяснил Берняков.

«Задача была непростая, поскольку территория живет, и ее нельзя было отключить от основных коммуникаций. Для этого построили камеру переключения стоков, с помощью которой мы регулировали процесс. Жители не ощутили неудобств. Сейчас все строительные работы завершены, выполнена пусконаладка. Впереди долгие годы работы на новом современном объекте», — говорит Юрий Берняков.

Стоки проходят несколько ступеней. Сначала они поступают в приемную камеру и цех механической очистки. Там убираются все примеси и предметы, которые могут пройти через решетки. Затем удаляют все взвеси. Потом наступает черед активного ила и бактерий. На выходе получается вода, которая не загрязняет реку, попадая в нее.

Реконструкция Щелковских очистных решила еще одну важную проблему. Старые сооружения доставляли неудобства обитателям близлежащих домов неприятным запахом. Благодаря современной системе фильтрации и удалению всех примесей, запаха теперь нет даже на территории предприятия. Местные жители уже оценили изменения.

Новые очистные сооружения вскоре построят и в Сергиевом Посаде. Они будут обслуживать дома в поселках Скоропусковский и Конкурсный, а также деревне Березняки и других населенных пунктах. Ход работ проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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