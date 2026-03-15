Реконструкция очистных сооружений продолжится в Серпухове

Качество очистки сточных вод и экология рек Нары и Оки зависят от масштабного проекта в Серпухове. На объекте сейчас работают 95 специалистов и 8 единиц спецтехники.

В корпусах ультрафиолетовой очистки и лаборатории строители возводят внутренние перегородки. Цех механического обезвоживания готов к монтажу ферм — несущие колонны уже установлены. В здании воздуходувок завершают отделочные работы.

«Мы корректируем проектную документацию по аэротенкам. В июне начнем строить новые конструкции, которые обеспечат более глубокую очистку стоков и удаление фосфора», — рассказали в администрации округа.

Главное технологическое изменение — отказ от хлорирования. Вместо него внедряют ультрафиолетовую обработку и реагентный метод. Это позволит биологически активным веществам не попадать в Нару и Оку. Качество воды в реках станет выше, экологическая безопасность надежнее.

На втором этапе заработает линия компостирования. Осадок превратят в грунт, который используют для озеленения округа. Проект контролирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Завершить работы планируют осенью 2027 года.