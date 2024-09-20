Реконструкция очистных сооружений началась в Дубне

Реконструкция комплекса очистных сооружений — это дорогостоящий и важный проект для Дубны. Сейчас подрядчик завершает подготовительные работы и приступает к началу строительства новой линии на 25 тысяч кубометров в сутки.

Глава Дубны Максим Тихомиров приехал на место и проверил ход выполнения работ.

«Выехали вместе с советом депутатом, советом ветеранов, с новым депутатским корпусом. Нужно, чтобы у всех было понимание, что входит в план. Количество рабочих на объекте, который я считаю самым большим, масштабным и важным, от 80 до 100 человек», — рассказал глава округа.