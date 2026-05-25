Реконструкция музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» близится к завершению

Строители продолжают масштабную реконструкцию Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». В настоящее время проводится реставрация бывшего административного здания — бревенчатого сруба. На крыше ремонтируемого дома и возводимой с нуля веранды-пристройки рабочие укладывают кровельное покрытие.

Предварительно специалисты удалили все изношенные материалы и опорные конструкции, отслужившие свой срок. Затем сделали новые деревянные стропила, перекрытия, карнизы и соединили между собой два строения. Форму крыши старого здания не изменили: она осталась двускатной, шатровой. Однако ее покрытие полностью меняют, укладывая оцинкованное кровельное железо.

Рабочие также обустроили новый фундамент сруба, так как прежнее основание утратило несущую способность. Поменяли полы, окна и двери, отреставрировали внутренние стены, сделали новые перегородки. Кроме того, специалисты привели в порядок внутренние инженерные сети и дренажную систему, включая близлежащую канализационную насосную станцию (КНС), которая собирает и отводит дождевую или талую воду.

После окончания всех основных строительных и реставрационных работ останется благоустроить и озеленить близлежащую территорию. В этом доме с 1951 по 1987 год жил создатель и первый директор музея-заповедника, местный краевед Юрий Авдеев, о чем свидетельствует памятная табличка на фасаде. Затем здание использовали для административных нужд. После капитального ремонта и модернизации здесь планируют организовать выставку, посвященную истории музея-заповедника.