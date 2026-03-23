Реконструкция моста в Зарайске: работы идут с опережением графика

В Зарайске продолжается активная фаза реконструкции моста через реку Осетрик. Сейчас работы ведутся на второй половине переправы, и, судя по темпу, строители укладываются в сроки.

Специалисты демонтировали двенадцать старых балок, которые пришли в негодность из-за коррозии и времени. На третьей и четвертой опорах уже залили бетоном подферменные площадки. Рабочие занимаются армированием и готовятся к заливке шкафной стенки.

Самое интересное начнется в двадцатых числах апреля — тогда приступят к монтажу новых балок. Ожидается, что уже в августе этого года жители и гости муниципалитета увидят полностью обновленный мост.