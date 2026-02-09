Реконструкция моста через реку Осетрик в Зарайске завершится в августе 2026 года

В Зарайске на 23-м километре дороги «Луховицы – М-5 «Урал» – Зарайск» завершается масштабная реконструкция моста через реку Осетрик. Протяженность переправы составляет 125,5 метра.

Строители успешно установили 15 новых железобетонных балок на первой половине моста в конце 2025 года. Работы идут по утвержденному плану, без срывов.

В феврале начнется демонтаж старого сооружения на второй половине моста. В марте запланирован ключевой этап — установка новых балок на этом участке.

Новый мост будет шире прежнего, что разгрузит трафик и повысит безопасность на дороге. Реконструкцию переправы выполняет подрядная организация ООО «Остов». Окончание всех работ и полное открытие движения запланировано на август 2026 года.

Новый мост станет надежным и современным звеном в транспортной сети, соединяя берега Осетрика на долгие годы вперед.