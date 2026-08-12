Реконструкция моста через реку Клязьму в Мытищах идет с опережением графика

Продолжается реконструкция моста через реку Клязьму в микрорайоне Пирогово в Мытищах. Строительная готовность объекта уже превышает 40%, а самого моста — более 70%.

Новый двухполосный мост будут строить рядом с действующим, который находится в плохом состоянии. Также обновят участок дороги от улицы Комсомольской до Центральной длиной более 1,1 километра.

В рамках проекта появятся разворотные петли и съезды на прилегающие улицы: Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую. Для пешеходов сделают наземные переходы и отдельную пешеходную зону, а также установят новые остановки общественного транспорта.

Сейчас на стройплощадке работают более 40 строителей и девять инженерно-технических специалистов, задействовано 10 единиц техники. После завершения реконструкции новый мост обеспечит дополнительный выезд из микрорайона Пирогово на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе, что улучшит транспортную ситуацию в этом районе. Завершить работы планируют в первом квартале 2028 года.