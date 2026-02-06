Реконструкция моста через Клязьму в Мытищах идет по графику

Несмотря на обильные снегопады, работы по реконструкции моста через Клязьму в городском округе Мытищи не остановились. Часть бригад оперативно устраняет последствия снегопадов, расчищая территорию, в то время как основные силы сосредоточены на монолитных работах.

Сейчас на третьей опоре идет устройство ригеля и монтаж опалубки. Параллельно на первой опоре осуществляется уход за бетоном. Также продолжается устройство земляного полотна для новой подъездной автомобильной дороги. Ежедневно на объекте трудятся 26 рабочих и 7 единиц техники: два экскаватора, два погрузчика, два крана и один каток.

Проект реконструкции охватывает участок от улицы Комсомольской до улицы Центральной протяженностью более 1,1 километра. В рамках проекта планируется расширение дороги до четырех полос, обустройство разворотных петель и съездов, создание комфортных пешеходных зон и четырех современных остановочных пунктов. Новый мост также обеспечит дополнительный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе, что значительно улучшит транспортную связность округа.

Работы ведутся согласно графику. На данный момент общая готовность объекта оценивается в 13–16%. Полное завершение строительства запланировано на первый квартал 2028 года.