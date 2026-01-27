Реконструкция моста через канал имени Москвы в Дмитрове завершится к 2029 году

Реконструкция моста через канал имени Москвы в Дмитрове завершится в четвертом квартале 2029 года. Старое сооружение демонтируют, а на его месте появится новый современный переход.

Как рассказали в региональном Минтрансе, мост будут монтировать укрупненными секциями с предварительной сборкой конструкций на стройплощадке. Эти работы уже стартовали.

«Общая длина моста составит более 210 метров. На объект установят пролетное строение массой свыше 1,4 тысячи тонн», — сказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

Сейчас специалисты проводят устройство буронабивных свай и подпорных стен, а также переносят коммуникации.

Общая протяженность моста составит 3,3 километра. Дорогу расширят до четырех полос. Через канал имени Москвы проложат новый мост и путепровод через железную дорогу Савеловского направления МЖД. Он поможет решить проблему заторов и позволит водителям экономить до 40 минут времени в пути. Изменения почувствуют более 80 тысяч жителей округа.

Работы проведут на участке от примыкания Ново-Рогачевской улицы к Правобережной до соединения с Профессиональной. Там построят съезд на Луговую, обустроят проезд вдоль железной дороги и пост через ручей Березовец.

Транспортная доступность социальных учреждений и жилых микрорайонов в западной и восточной частях Дмитрова улучшится.