Реконструкция Молодежной площади пройдет в Наро-Фоминске в 2025 году

Проектом предусмотрена установка на территории площади множества элементов, которые сделают это место комфортным и привлекательным для отдыха жителей и гостей города, а также для проведения городских мероприятий.

Специалисты выполнят реконструкцию фонтана, который станет музыкальным и будет оборудован подсветкой. На площади установят теневой навес, обновят композицию «Сердце», посадят новые деревья и кустарники и создадут зону тихого отдыха.

«На площади проводятся многие значимые мероприятия — День Победы, День города, День округа. Сюда мы приходим на прогулки с семьей, общаемся с друзьями. Надеюсь, что наш центр Наро-Фоминска станет еще красивее и уютнее», — отметил Роман Шамнэ.

Работы по благоустройству Молодежной площади планируется начать в мае.