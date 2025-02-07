Реконструкция Молодежной площади пройдет в Наро-Фоминске в 2025 году
Глава городского округа Роман Шамнэ провел рабочее совещание с представителями подрядной организации. Главной темой обсуждения стала предстоящая реконструкция общественного пространства в Наро-Фоминске.
Проектом предусмотрена установка на территории площади множества элементов, которые сделают это место комфортным и привлекательным для отдыха жителей и гостей города, а также для проведения городских мероприятий.
Специалисты выполнят реконструкцию фонтана, который станет музыкальным и будет оборудован подсветкой. На площади установят теневой навес, обновят композицию «Сердце», посадят новые деревья и кустарники и создадут зону тихого отдыха.
«На площади проводятся многие значимые мероприятия — День Победы, День города, День округа. Сюда мы приходим на прогулки с семьей, общаемся с друзьями. Надеюсь, что наш центр Наро-Фоминска станет еще красивее и уютнее», — отметил Роман Шамнэ.
Работы по благоустройству Молодежной площади планируется начать в мае.