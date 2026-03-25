Реконструкцию котельной в Жуковке Одинцовского округа выполнили на 85%

Капитальный ремонт котельной в Жуковке-2 Одинцовского округа вышел на финишную прямую. Объект готов на 85%.

Работы здесь ведутся в рамках масштабной программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Подрядчик уже смонтировал новое оборудование, завершил тепломеханические работы, выполнил внутренний подвод газа. Произвести врезку в систему планируется в апреле.

«Сейчас подрядчик занимается фасадами, на это потребуется еще около двух месяцев. Полностью реконструкцию вместе с благоустройством завершим летом. Напомню, что объект был построен в 1976 году, его мощность 13 Гкал/час. К котельной подключены семь многоквартирных домов и два социальных объекта — это более 600 потребителей. Особенно важно, что на время работ тепло подается в штатном режиме, от действующих котлов», — рассказал глава округа Андрей Иванов.