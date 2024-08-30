Реконструкция котельной №6 в Чехове завершится к 15 октября
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил ход реконструкции котельной № 6. Готовность объекта оценили на 80%.
Собакин подчеркнул, что у коммунальщиков осталось мало времени на то, чтобы завершить все необходимые работы.
«Два месяца у вас нет, у вас есть считанные часы», — сказал глава.
К этому дню выполнено 80% всех работ.
«У нас установлено четыре котла, произведена обвязка теплового контура. Уже установлены насосы. Работа подрядчиком ведется почти в круглосуточном режиме. На объекте работают более 10 человек. Параллельно с технической частью выполняются строительные работы», — рассказал советник главы Чехова по вопросам ЖКХ Денис Герасименко.
Для переврезки внутреннего газового оборудования работу объекта останавливали. Все стараются проводить максимально быстро, чтобы жители не оставались надолго без горячей воды.
«Выполняем работу в аварийном режиме при сохранении работоспособности котельной. Параллельно вводим новое оборудование», — говорит гендиректор компании «ГазТеплоКомплекс» Анатолий Брянцев.
Котельная обслуживает около трех тысяч жителей Чехова. До 15 октября объект будет полностью сдан в эксплуатацию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».