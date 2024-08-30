Реконструкция котельной №6 в Чехове завершится к 15 октября

Собакин подчеркнул, что у коммунальщиков осталось мало времени на то, чтобы завершить все необходимые работы.

«Два месяца у вас нет, у вас есть считанные часы», — сказал глава.

К этому дню выполнено 80% всех работ.

«У нас установлено четыре котла, произведена обвязка теплового контура. Уже установлены насосы. Работа подрядчиком ведется почти в круглосуточном режиме. На объекте работают более 10 человек. Параллельно с технической частью выполняются строительные работы», — рассказал советник главы Чехова по вопросам ЖКХ Денис Герасименко.