Реконструкция котельной № 7 началась в Одинцовском округе

Котельную № 7 реконструируют на Можайском шоссе в Одинцове, после модернизации ее мощность вырастет с 51 до 80,3 Гкал/час. Объект посетил глава округа Андрей Иванов.

Подрядчик завершил устройство фундаментов для новой дымовой трубы и пристройки, на площадку доставили новый котел, изготовленный на заводе в Пскове. Сейчас он устанавливается, далее будет подключаться к действующей системе теплоснабжения.

«В июне строители приступят к ключевому этапу реконструкции: монтажу металлоконструкций 90-метровой трубы, газоходов, инженерных систем и технологического оборудования. Новый котел должен быть запущен до конца лета, чтобы успеть к следующему отопительному сезону», — отметил Андрей Иванов.

Котельная № 7 обеспечивает теплом 60 многоквартирных домов, 26 объектов городской инфраструктуры и четыре социальных учреждения — это почти 15 тысяч жителей.

Полностью завершить все работы планируется в первом квартале 2027 года. Реконструкция проходит в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.