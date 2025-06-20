Реконструкция городского стадиона стартовала в Зарайске

На главном спортивном объекте Зарайска начались работы по капитальному ремонту, которые затронут практически все его элементы. В планах — обновление футбольного поля, беговых дорожек, системы освещения, помещений для переодевания, установка табло и сидений для зрителей.

«Заключен контракт, документы вышли из экспертизы, подрядчик определен. На объекте начала работать техника, сейчас снимают грунт на футбольном поле», — сообщил глава округа Виктор Петрущенко.

Одной из ключевых задач реконструкции является замена устаревшего натурального газона футбольного поля на современное искусственное покрытие. Реконструкция не ограничится только футбольным полем. На стадионе также будут полностью обновлены беговые дорожки. Вместо четырех старых дорожек появятся три новые, более широкие.

Также на стадионе появится новое табло, которое позволит зрителям следить за результатами соревнований в режиме реального времени. Существующие зрительские места будут дополнены тремя рядами новых сидений, увеличив общую вместимость стадиона на 300 мест. Будет увеличена мощность системы освещения, а также построены два новых помещения для переодевания с отоплением, водоснабжением и канализацией.