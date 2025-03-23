Реконструкция городского парка в Орехово-Зуеве начнется в 2025 году

Городской парк Орехово-Зуева включен в государственную программу реконструкции, которая будет реализована в 2025–2026 годах. Уже началась работа над проектированием обновленного пространства, а ключевые аспекты благоустройства планируется обсудить с жителями города.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий отметил, что долгие годы парк находился в аренде у частных инвесторов, однако развитие территории так и не произошло.

«Аттракционы технически устарели. Было видно, что частники не справляются с задачей. В итоге договор концессии расторгли, имущество вывезли. Да, пока парк пустует, но мы его не бросаем. У него огромный потенциал, который важно правильно раскрыть», — подчеркнул глава.

В рамках реконструкции планируется создать современное и удобное пространство для отдыха горожан. Особое внимание уделят обновлению аттракционов, развитию инфраструктуры и благоустройству территории. Кроме того, парк будет интегрирован в единую городскую среду вместе с Парком 30-летия Победы и сквером у детской школы искусств имени Якова Флиера.