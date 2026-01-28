Реконструкция гимназии № 7 в Красногорске создаст 900 учебных мест к 2028 году

Реконструкция гимназии № 7 имени Яковлева началась в Красногорске. После завершения работ количество мест в учреждении увеличится почти в три раза. Там смогут заниматься до 1,5 тысячи ребят. Завершить масштабные работы планируют к концу 2028 года.

Работы на площадке уже начались, сообщили в региональном стройнадзоре. Специалистам предстоит демонтировать все сооружения кроме основного здания гимназии и возвести новый более вместительный корпус.

Площадь нового объекта превысит 13 тысяч квадратных метров. Он будет рассчитан на 929 учебных мест

«Объект будет соответствовать всем современным стандартам. Здесь расположатся учебные кабинеты, актовый зал с подсобными помещениями, медицинский блок с процедурным кабинетом, кабинет психолога и социального педагога, а также пищеблок полного цикла и столовая», — рассказали в ведомстве.

Старое здание не оставят без внимания. Там обновят внешний контур, окна, двери, входные группы и кровлю. На территории запланировали установку спортивных и игровых площадок. Для ребят создадут места отдыха и зоны для проведения мероприятий.

Все работы будут вестись под контролем инспекторов стройнадзора.