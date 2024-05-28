Реконструкция бульвара Победы началась в Белозерском

Масштабная реконструкция бульвара Победы стартовала в Белозерском городского округа Воскресенск. Рабочие приступили к демонтажным и подготовительным работам, а завершить благоустройство планируется к сентябрю этого года.

«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 95 объектов. Среди них 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходные зоны, площадей и веломаршрутов, шесть набережных, 16 скверов, 8 детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся 5 новых стел», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На бульваре заменят покрытия дорожек, приведут в порядок кустарники, установят новые фонари, построят детскую игровую площадку. Также проведут комплексный ремонт памятника героям Великой Отечественной войны, в основании которого разместятся пять пятиконечных звезд из зеркальной нержавеющей стали.

Кроме того, для бульвара дизайнеры разработали индивидуальный символ. Он состоит из двух пересекающихся колец. Архитектурный объект установят рядом с ЗАГСом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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