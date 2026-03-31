Реконструкция Академии дзюдо в Одинцове завершится в 2027 году

Готовность объекта достигла 39 процентов. Ход работ на стройплощадке вместе с жителями оценил глава округа Андрей Иванов.

На площадке задействованы 38 специалистов и две единицы техники. Подрядчик ведет монтаж инженерных систем, включая канализацию, холодное и горячее водоснабжение, вентиляцию и слаботочные сети. Также рабочие занимаются очисткой и грунтовкой металлического каркаса здания.

Глава округа Андрей Иванов посетил объект вместе с жителями, у которых возникали вопросы по ходу работ. Обсуждение прошло непосредственно на площадке.

«Объект мы посетили вместе с жителями — в том числе с теми, у кого были вопросы по работам. Обсудили их на месте. Компания держит хороший темп. В ближайшее время рабочие перейдут к перегородкам, дверям, окнам и фасаду. В теплый период начнутся благоустройство и внутренняя отделка», — сообщил Андрей Иванов.

После завершения реконструкции здание станет современным спортивным комплексом. В нем разместят тренировочные залы, раздевалки и зону питания. Главный зал оборудуют как многофункциональное пространство. Его приспособят для занятий гандболом, мини-футболом, волейболом и гимнастикой.

Завершение всех работ намечено на первый квартал 2027 года.