Реконструкция 6 участков теплосетей началась в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

По госпрограмме в Чехове полностью реконструируют шесть участков тепловых сетей, все работы проведут без отключения потребителей. Всего в округе обновят 25 километров трубопровода.

На днях специалисты уже приступили к монтажу.

«Все трубы полностью изолировали, они готовы к эксплуатации. Необходимые мероприятия проводят без отключения потребителей. Всего в рамках программы реконструируют 235 участков сетей общей протяженностью 25 километров в двухтрубном исполнении», — заявили в администрации муниципального округа Чехов.

Так, от городской котельной № 1 проложат более 180 метров новых труб.

Отметим, что все работы выполняют в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что еще 10 миллиардов рублей выделят на модернизацию котельных в Московской области.