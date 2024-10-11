Реконструкторы воссоздали подвиг подольских курсантов в Битве за Москву

Бой подольских курсантов в 1941 году под Москвой реконструировали в городском округе Подольск. За представлением наблюдали сотни зрителей.

Реконструкторы воссоздали в деталях, как под канонаду и свист пуль моторизованные части фашистов двигались на Москву со стороны Калуги. У 16-17-летних бойцов и их командиров из Подольского пехотного училища был приказ — задержать врага любой ценой.

Советское командование ставило им задачу продержаться хотя бы три дня — продержались 20. Подвиг подольских курсантов является лишь одним эпизодом грандиозной Битвы за Москву. Реконструкция, которую приурочили ко Дню города, стала данью памяти героям.

Среди почетных гостей на представлении были глава округа Григорий Артамонов, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

«Мы ищем смыслы — в чем заключается патриотизм, а это как раз тот самый пример, тут даже ничего выдумывать нам не надо! Сама судьба предоставила нам этот уникальный миг в истории нашей страны, где мы можем гордиться и нашими победами, и людьми, которые все это совершили. Да, многие из них остались неизвестными, безымянными героями, и это тоже часть нашей жизни», — сказал Вячеслав Фетисов.

Подольску исполнилось 243 года. И власти округа приняли осознанное решение сместить акцент с увеселительных мероприятий на патриотические акции. К памятнику подольским курсантам глава округа и почетные гости возложили венки и алые гвоздики.

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