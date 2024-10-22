Рекламу наркотиков на стенах домов закрасили в Солнечногорске

Единый день по выявлению и закрашиванию надписей, содержащих контакты распространителей наркотических средств и психотропных веществ прошел в Солнечногорске. Участники мероприятия устранили более 10 граффити с номерами наркодилеров.

В акции приняли участие сотрудники Управления безопасности городского округа Солнечногорск и местные волонтеры, которые активно поддерживают инициативы по борьбе с наркопреступностью.

«Эта работа проводится не только в единый день, а постоянно. Сотрудниками управления безопасности, сотрудниками Госнаркоконтроля, „Молодой гвардией“, а также управляющие компании активно участвуют в закрашивании подобных надписей», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Подобные мероприятия, направленные на защиту населения от пагубного воздействия наркотиков, проводят в Солнечногорске регулярно.

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