Четвертый тур чемпионата Солнечногорска по футзалу сезона 2026/2027 состоялся 21 ноября в ФОК «Авангард». В рамках соревнований прошли шесть матчей, по результатам которых тройка лидеров закрепилась на верхних строчках турнирной таблицы, а «Рекинцо Юнайтед» набрала первые очки.

Руководитель «Рекинцо Юнайтед» подчеркнул, что после череды неудач каждая следующая встреча становится особенно важной для коллектива.

«Наши сильные стороны — молодой состав, сплоченность и уже сложившийся костяк команды: многие знакомы еще с детских лет, мы хорошо знаем друг друга, и это помогает нам действовать слаженно. Чтобы подняться, нам нужно стабильно побеждать дальше. Наша задача, как и у любой другой команды, — набирать максимум очков», — прокомментировал Абраам Кесоян.

После четырех туров первое место делят «ТиШе» и «Юниор». Оба коллектива набрали по 12 очков, одержав победы во всех проведенных встречах. Третью строчку занимает «Солнечный бульвар», в активе которого девять очков.

«Чемпионаты по футзалу в Солнечногорске проводят уже шестой год, и интерес к ним со стороны участников и болельщиков только растет. Приятно отметить, что уровень местного футзала стабильно повышается, а упорство и сплоченность команд приносят свои результаты», — сказала заместитель главы Солнечногорска Ирина Тишина.

Чемпионат включает 22 тура и продлится до марта. Организатор соревнований — Солнечногорский футбольный союз.