Рейтинг ветстанций на основе отзывов посетителей составили в Подмосковье

Два месяца жители Московской области, посещавшие станции Госветслужбы, оставляли отзывы и голоса, на основе которых составили рейтинг. Так, на сервисе «Яндекс Карты» зарегистрировали946 голосов и 400 отзывов.
В топ-5 вошли ветклиника на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, Апрелевская участковая ветеринарная лечебница в Наро-Фоминске, Звенигородская участковая ветеринарная лечебница в Одинцове, станция по борьбе с болезнями животных по Богородскому и Электростальскому округам, а также Растуновская ветеринарная станция в селе Растуново Домодедовского округа.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что большая часть учреждений Госветслужбы Подмосковья получили более 4,7 балла.
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