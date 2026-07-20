Рейтинг площадок «Мегабак» составили в Подмосковье

Представители подмосковного министерства по содержанию территорий совместно с администрациями муниципалитетов провели мониторинг площадок «Мегабак». Цель проверок — сделать сбор вторичных ресурсов максимально удобным для жителей региона.

Сейчас в 46 округах Подмосковья работают 54 площадки «Мегабак». На 30 из них организован возмездный прием вторсырья: жителям выплачивают денежное вознаграждение, что дополнительно стимулирует участие в раздельном сборе отходов.

В ходе мониторинга комиссия проверяла площадки по ряду критериев: оценивала санитарное состояние, соблюдение стандартов оформления, наличие парковки и другие параметры. По словам министра Игоря Даниленко, по итогам обходов сформируют рейтинг округов, а также подготовят чек‑лист поручений с четкими сроками исполнения. Осмотры планируют завершить до середины июля.

По результатам проверок в топ‑3 вошли локации в Балашихе, Красногорске и Дмитрове. При этом комиссия подчеркнула, что все площадки проекта будут приведены в нормативное состояние.

На «Мегабак» жители могут сдать старую мебель, спилы деревьев, электробытовую и электронную технику, текстиль, детские игрушки, автомобильные шины, а также опасные отходы — батарейки, люминесцентные, галогенные и светодиодные лампы. Все собранное вторсырье направляют на переработку.

Найти ближайшую площадку можно на интерактивной карте — она размещена на сайте Министерства в разделе «Раздельный сбор отходов».