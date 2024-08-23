Сегодня 15:10 Рейтинг лучших частных школ составили в Подмосковье 0 0 0 Фото: Новая Черноголовская школа / Министерство образования МО Подмосковье

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Лучшие частные школы Подмосковья назвали на августовской педагогической конференции «Съезд учителей». Лидером рейтинга стала Новая Черноголовская школа естественно-научной и математической направленности.

В Министерстве образования Московской области сообщили, что за год школа в Черноголовке улучшила свои позиции, поднявшись на три пункта в рейтинге. Свыше 60% выпускников этого учебного заведения сдали два ЕГЭ на 80 и более баллов, а на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников учащиеся завоевали семь дипломов.

Фото: Министерство образования МО 1/2 Фото: Министерство образования МО 2/2

На второй позиции рейтинга оказались частный лицей «Экус» в Подольске и школа «Президент» в Одинцове. Для учащихся «Президента» доступны три естественно-научных лаборатории, бассейн, зал восточных единоборств и творческие мастерские. Школа сохранила свои позиции по сравнению с прошлым годом, а лицей «Экус» поднялся на одну строчку выше.

Фото: Министерство образования МО

Православная школа «Рождество» в Истре — на третьем месте. Учебное заведение совершило мощный рывок в рейтинге, поднявшись с 21-го места. В подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».