Рейтинг лучших частных школ составили в Подмосковье

Новая Черноголовская школа
Фото: Новая Черноголовская школа/Министерство образования МО

Лучшие частные школы Подмосковья назвали на августовской педагогической конференции «Съезд учителей». Лидером рейтинга стала Новая Черноголовская школа естественно-научной и математической направленности.

В Министерстве образования Московской области сообщили, что за год школа в Черноголовке улучшила свои позиции, поднявшись на три пункта в рейтинге. Свыше 60% выпускников этого учебного заведения сдали два ЕГЭ на 80 и более баллов, а на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников учащиеся завоевали семь дипломов.

Фото: Министерство образования МО
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Фото: Министерство образования МО
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На второй позиции рейтинга оказались частный лицей «Экус» в Подольске и школа «Президент» в Одинцове. Для учащихся «Президента» доступны три естественно-научных лаборатории, бассейн, зал восточных единоборств и творческие мастерские. Школа сохранила свои позиции по сравнению с прошлым годом, а лицей «Экус» поднялся на одну строчку выше.

Фото: Министерство образования МО

Православная школа «Рождество» в Истре — на третьем месте. Учебное заведение совершило мощный рывок в рейтинге, поднявшись с 21-го места.

В подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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Sina Schuldt/dpa

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