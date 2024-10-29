Рейтинг кадастровых инженеров за 9 месяцев опубликовали в Подмосковье

Росреестр по Московской области подготовил рейтинг кадастровых инженеров по итогам их работы за девять месяцев. Данные помогут жителям выбрать специалиста для качественного проведения кадастровых работ.
В рейтинге можно увидеть основные показатели работы кадастровых инженеров, в том числе данные о количестве положительных решений, отказов и приостановлений. Там есть данные о саморегулируемой организации, в которой состоит специалист, его номер в государственном реестре.
В Подмосковье работают 2 936 кадастровых инженеров. Рейтингование поможет жителям выбрать специалиста для оформления прав на недвижимость и других работ.
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