Рейтинг кадастровых инженеров опубликовали в Подмосковье

Подмосковное управление Росреестра провело анализ профессиональной деятельности кадастровых инженеров, работающих на территории региона в первом квартале года. Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке .

Рейтинг поможет жителям выбрать специалиста, который проведет качественные кадастровые работы и предоставит все необходимые документы.

«Услуги кадастровых инженеров необходимы для постановки недвижимости на государственный кадастровый учет, определения местоположения границ земельных участков и объектов капитального строительства, а также проведения других кадастровых и землеустроительных работ», — отметила главный специалист-эксперт отдела организации и контроля управления Екатерина Серова.

Для выполнения кадастровых работ можно воспользоваться специальной электронной платформой. Через нее можно подать заявку на подготовку межевого плана, технического плана или акта обследования, а также заключить договор подряда.

На платформе есть список кадастровых инженеров, доступен поиск по фамилии, региону, статусу регистрации и опыту работы. Поиск можно отсортировать по стоимости, отзывам и рейтингу. Сервис доступен по ссылке.