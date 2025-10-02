Рейды «Трезвый водитель» пройдут в Балашихе

Госавтоинспекция Балашихи объявила о проведении оперативно-профилактических рейдов под названием «Трезвый водитель». Цель мероприятий — предупреждение и выявление случаев управления транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Во время рейдов сотрудники дорожно-постовой службы будут применять метод массовой проверки: на определенном участке дороги за минимальное время они проинспектируют максимальное количество водителей. После этого полицейские переместятся в другую локацию, чтобы охватить как можно большую территорию.

Автомобили будут останавливать в специально организованных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. Автоинспекторы визуально оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения автовладельцам сразу разрешат продолжить движение. В случае подозрений на нетрезвое состояние инспекторы предпримут все необходимые процессуальные действия, включая проверку содержания алкоголя или других веществ в крови.

Напомним, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из наиболее опасных правонарушений на дороге. За это предусмотрены штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.