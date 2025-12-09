Рейды по выявлению незаконной торговли прошли в Богородском округе

Сотрудники управления по вопросам потребительского рынка и услуг совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области проверили несколько точек. В частности, на улице Ленина в деревне Большое Буньково, объект торговли на Электростальском шоссе.

В результате проведенных мероприятий были выявлены нарушения правил. Предприниматели торговали овощами и фруктами вне установленных мест, а также допустили открытую выкладку перед объектами торговли.

В отношении нарушителей составлены протоколы по ст. 4.7 Кодекса Московской области об административных правонарушениях.

За осенний период этого года составлено 43 протокола. Были изъяты 34 единицы товара — те самые вещи, которыми торговали с земли или машин. Еще 47 дел об административных правонарушениях рассмотрено мировыми судьями. Вынесены постановления о наложении административных штрафов на сумму более 300 тысяч рублей.

Также Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области проверило само управление по вопросам потребрынка администрации Богородского округа на предмет организации работы по пресечению незаконной торговли. Было проверено порядка 15 муниципалитетов, и работу данного управления признали лучшей.