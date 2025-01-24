Рейды по выявлению незаконной рубки пройдут в лесах Подмосковья в январе

Рейды по выявлению незаконной заготовки древесины пройдут в лесах Подмосковья с 22 января по 31 декабря. Инспекторы будут дежурить вместе с правоохранительными орагнами.
По словам главы Комлесхоза Подмосковья Евгения Агулова, незаконная рубка входит в число самых популярных обращений жителей на «Доброделе» и является одним из самых тяжелых нарушений по причиненному ущербу.
С 22 января по 31 декабря специалисты кратно увеличат количество проводимых рейдов. Они будут дежурить вместе с сотрудниками полиции и представителями органов самоуправления.
Жителям напомнили, что за незаконную рубку положен штраф в размере до пяти тысяч рублей для физических и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. В случае, если нанесенный ущерб превышает пять тысяч рублей, нарушителю может грозить уголовная ответственность.
Администрация Мытищ провела встречу с представителями крупных торговых объектов
Подобранный на остановке в Липецкой области кот доехал до Москвы и сбежал
Компания в Истре начала поставки микрозелени в рестораны Москвы
Капитальный ремонт школы начался в поселке Снегири под Истрой
Встреча школьников с дизайнером Натальей Советской прошла в Подольске
Не цыганский барон. Кем на самом деле оказался владелец дома, в который попали осколки БПЛА
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте