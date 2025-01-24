Рейды по выявлению незаконной рубки пройдут в лесах Подмосковья в январе

Рейды по выявлению незаконной заготовки древесины пройдут в лесах Подмосковья с 22 января по 31 декабря. Инспекторы будут дежурить вместе с правоохранительными орагнами.

По словам главы Комлесхоза Подмосковья Евгения Агулова, незаконная рубка входит в число самых популярных обращений жителей на «Доброделе» и является одним из самых тяжелых нарушений по причиненному ущербу.

С 22 января по 31 декабря специалисты кратно увеличат количество проводимых рейдов. Они будут дежурить вместе с сотрудниками полиции и представителями органов самоуправления.

Жителям напомнили, что за незаконную рубку положен штраф в размере до пяти тысяч рублей для физических и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. В случае, если нанесенный ущерб превышает пять тысяч рублей, нарушителю может грозить уголовная ответственность.