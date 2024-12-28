Рейды по выявлению нетрезвых водителей проведут в Подмосковье в новогодние каникулы

Минтранс Подмосковья напомнил о важности строгого соблюдения правил дорожного движения в период новогодних каникул. Риск возникновения ДТП в этот период традиционно увеличивается.

Как отметили в ведомстве, после новогодней ночи трафик машин будет ниже, однако риск ДТП увеличится. Чаще всего причиной несчастных случаев становится превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.

С 29 декабря по 8 января Госавтоинспекция будет усиленно контролировать безопасность на дорогах. Во всех округах пройдут профилактические рейды и массовые проверки. Инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей и других нарушителей.

«Чтобы обеспечить свою безопасность в новогодние праздники, необходимо быть осторожными и соблюдать простые правила: не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не позволять это делать своим близким и знакомым, соблюдать скоростной режим и дистанцию, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами», — отметили в министерстве.

Жителям напомнили, что переходить железную дорогу можно только в специально оборудованных местах, убедившись в отсутствии приближающихся поездов. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращатели.

Кроме того, специалисты призвали кататься на тюбингах и ватрушках только в специальных местах и не крепить их к автомобилям.