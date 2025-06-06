Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Воскресенске

В Воскресенске сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды «Детское кресло» и «Нетрезвый водитель». Мероприятия запланированы с 1 по 30 июня.

Полицейские проведут рейды «Нетрезвый водитель», в которых будут проверять автолюбителей на состояние наркотического или алкогольного опьянения. В частности, тотальные проверки пройдут 7 июня на Лопатинской улице, 14 июня — на улице Зелинского, 21 июня — на улице Гиганта, а 28 июня — на Гаражной улице.

Госавтоинспекция информирует всех участников дорожного движения о целесообразности использования аудио- и видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции для фиксации противоправных действий с их стороны.

Водители и пешеходы не должны оставлять без внимания различные грубые нарушения правил дорожного движения, а немедленно сообщить об этом в Госавтоинспекцию.