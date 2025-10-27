Рейды по выявлению нелегальных мигрантов прошли в Щелкове

На этот раз проверки провели в микрорайоне Чкаловском и рабочем поселке Монино.В рейдах участвовали сотрудники межмуниципального управления МВД России «Щелковское», администрации округа из управлений территориальной безопасности, потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы, главного управления региональной безопасности Московской области, а также отряд народной дружины.

Во время первого обхода проверили точки общественного питания, где выявили семерых иностранных граждан. Один из их был задержан и доставлен в отделение полиции для составления протокола.

Второй рейд прошел в поселке Монино, жители которого ранее сообщили в полицию о нелегальных мигрантах. Сотрудники правоохранительных органов проверили четыре объекта, в том числе рынок, жилой дом и торговые точки. Нарушителей обнаружили в двух местах. У восьми человек проверили документы, трое из них задержаны и доставлены в отделение.

Нарушителям миграционного законодательства России грозит уголовная или административная ответственность вплоть до выдворения за пределы страны с дальнейшем запретом на въезд.