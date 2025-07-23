Рейды по выявлению нелегальной торговли прошли в Серпухове

В ходе очередного рейда сотрудники администрации городского округа Серпухов пресекли незаконную торговлю сельскохозяйственной продукцией возле торгового центра «Смена». Владелец точки уже неоднократно привлекался к ответственности и штрафовался.
На этот раз к нарушителю была применена дополнительная мера — изъятие товаров. Напомним, что размеры штрафов зависят от статуса предпринимателя: физические лица — от 2,5 до пяти тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — от 10 до 20 тысяч рублей, юридические лица — от 150 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются.
Администрация округа призвала жителей приобретать продукты только у официальных продавцов, обращать внимание на условия хранения и сроки годности. При обнаружении подозрительной торговли, сообщайте по телефону: 8 (4967) 37-50-27.
Рейды по выявлению и пресечению нарушений в сфере торговли продолжаются.
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